‏11074 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين خلال النصف الأول من 2026‏

القدس المحتلة-سانا‏

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 11074 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه بحق الفلسطينيين خلال ‏النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر على تصاعد كبير في حجم الاعتداءات وأشكالها وطبيعتها، بالتزامن مع حرب ‏الإبادة التي يواصلها الاحتلال على قطاع غزة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس الهيئة مؤيد شعبان قوله في تقرير صدر اليوم الإثنين، تناول انتهاكات ‏النصف الأول من عام 2026 ومعطيات ألف يوم من حرب الإبادة على قطاع غزة: إن الاعتداءات تراوحت بين الإعدامات ‏الميدانية، وفرض وقائع على الأرض عبر الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري، إلى جانب ‏تخريب وتجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار، والاستيلاء على الممتلكات، وتنفيذ الإغلاقات، ونصب الحواجز التي تقطع ‏أوصال الجغرافيا الفلسطينية.‏

وأشار شعبان إلى أن الاعتداءات تركزت بشكل رئيسي في محافظة الخليل بواقع 2224 اعتداء، تلتها محافظة رام الله ‏والبيرة بـ2175 اعتداء، ثم نابلس بـ2095 اعتداء، وبيت لحم بـ1137 اعتداء.‏

ترسيخ مشروع الضم وفرض الأمر الواقع

وقال شعبان: إن سلطات الاحتلال لم تعد تتعامل مع الاستيطان باعتباره مجرد أداة للتوسع والسيطرة على مزيد من ‏الأراضي الفلسطينية، بل بوصفه إطاراً حاكماً لإعادة تشكيل الأرض الفلسطينية سياسياً وقانونياً وإدارياً، بما يفضي إلى ‏ترسيخ مشروع الضم وتحويله إلى واقع دائم.‏

وأوضح أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت تسارعاً غير مسبوق في إقرار القوانين التي تمنح الاستيطان مكانة ‏مركزية ضمن سياسات الاحتلال، إضافة إلى التوسع في طرح المخططات الهيكلية، وإقامة البؤر الاستيطانية، والاستيلاء ‏على الأراضي، وإعادة رسم حدود المستوطنات، وفرض مناطق عازلة حولها، وتكثيف أوامر الهدم والإخطارات، بالتوازي ‏مع تصاعد إرهاب المستوطنين المنظم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.‏

وأكد شعبان أن الاستيطان بات إطاراً حاكماً لإخضاع الضفة الغربية للمنظومة الإسرائيلية، وإعادة توزيع الجغرافيا من ‏خلال عزل التجمعات السكانية الفلسطينية، وإحكام السيطرة على الطرق والموارد الطبيعية والمحاور الاستراتيجية، بما ‏يكرس وقائع ميدانية تخدم مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض السيادة الكاملة، وتقويض المقومات الجغرافية والسياسية ‏لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة.‏

‏113‌‎ ‎مخططاً هيكلياً وإقرار 34 مستوطنة جديدة

ووفق التقرير، درست سلطات الاحتلال، خلال النصف الأول من عام 2026، 113 مخططاً هيكلياً لإنشاء وتوسيع ‏المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مع إقرار 34 مستوطنة جديدة، ما يرفع عدد المستوطنات التي أقرتها ‏سلطات الاحتلال إلى 103، في إطار سياسة فرض السيادة والضم.‏

كما صادرت سلطات الاحتلال أكثر من 4379 دونماً من أراضي الفلسطينيين، واستهدفت الأراضي الزراعية بـ48 أمراً ‏عسكرياً.‏

‏17‌‎ ‎ قتيلاً فلسطينياً باعتداءات المستوطنين

وأضاف شعبان: إن المستوطنين نفذوا 3488 اعتداء ضد الفلسطينيين، شملت الهجوم على القرى، والاعتداء على الأهالي، ‏وإحراق المنازل، وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستيطانية، والسيطرة على أراضي الفلسطينيين، والاعتداء ‏على السيارات وركابها، وشن هجمات منظمة وخطيرة خلال الفترة الأخيرة.‏

وتسببت اعتداءات المستوطنين بمقتل 17 فلسطينياً، بينهم 9 في محافظة رام الله والبيرة، و3 في نابلس، و2 في كل من ‏القدس والخليل، إضافة إلى فلسطيني في سلفيت.‏

هدم 740 منشأة فلسطينية

وبيّن شعبان أن سلطات الاحتلال هدمت خلال النصف الأول من العام الجاري 740 منشأة، في إطار سياسة محاصرة النمو ‏الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية، ما ألحق الضرر بـ923 فلسطينياً، بينهم 546 طفلاً و431 امرأة.‏

كما أصدرت سلطات الاحتلال 254 إخطاراً بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز معظمها في الخليل وبيت ‏لحم والقدس المحتلة.‏

وتظهر هذه المعطيات أن ما تشهده الضفة الغربية والقدس المحتلتان لا ينفصل عن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على ‏قطاع غزة منذ ألف يوم، إذ تتسارع وتيرة الضم والاستيطان في الضفة الغربية عبر آلاف الاعتداءات والمخططات ‏الاستيطانية، بالتوازي مع استمرار العدوان على القطاع، بما يستهدف الوجود الجغرافي والسياسي الفلسطيني، ويضع ‏المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف هذه المنظومة الاحتلالية قبل فرض أمر واقع يصعب التراجع عنه.‏