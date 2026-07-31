فيتامين C.. كيف يدعم صحة الجسم وما أبرز الأطعمة الغنية به؟

عواصم-سانا

يؤدي فيتامين C، المعروف أيضاً بحمض الأسكوربيك، دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الجسم، إذ يسهم في دعم الجهاز المناعي، وتعزيز التئام الجروح، والحفاظ على صحة الجلد والعظام والأوعية الدموية، إلى جانب مساعدته الجسم على امتصاص الحديد من الأغذية.

فيتامين C.. عنصر أساسي لصحة الجسم والمناعة

ذكرت شبكة CNN اليوم الجمعة نقلاً عن موقع Healthdirect Australia، وهو البوابة الوطنية الأسترالية الرسمية للمعلومات الصحية، أن فيتامين C يعد من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها أو تخزينها، لذلك يجب الحصول عليه بانتظام من الغذاء، مشيراً إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أنه قد يساعد في تقليل مدة أعراض نزلات البرد عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

وأوضح الموقع أن نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى ظهور أعراض، منها سهولة الإصابة بالكدمات والنزيف، ونزيف اللثة، وبطء التئام الجروح، وتساقط الشعر، كما قد يتطور في الحالات الشديدة إلى الإصابة بمرض الإسقربوط، ويزداد خطر نقصه لدى الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من الفاكهة والخضار لفترات طويلة أو بعد بعض العمليات الجراحية.

مصادر طبيعية غنية بفيتامين C

من جانبه، أشار موقع MedlinePlus التابع للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب إلى أن الحمضيات، والكيوي، والفراولة، والبابايا، والأناناس، والشمام، والمانجو، تعد من أغنى الفواكه بفيتامين C، فيما تشمل أبرز مصادره من الخضار البروكلي، والقرنبيط، وكرنب بروكسل، والفلفل الأحمر والأخضر، والسبانخ، والملفوف، والطماطم، والبطاطا.

وأضاف الموقع أن الطهي لفترات طويلة أو التخزين الممتد قد يقللان من محتوى الأغذية من هذا الفيتامين، لذلك يفضل تناول الفواكه والخضار الطازجة كلما أمكن للحفاظ على قيمتها الغذائية.

وأكدت مراجعة علمية نشرتها دورية Nutrients العلمية أن فيتامين C يعد من العناصر الغذائية الأساسية التي تؤدي أدواراً مهمة في الجسم، إذ يسهم في دعم وظائف الجهاز المناعي، وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، والمساعدة في إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد والعظام والأوعية الدموية، إضافة إلى تعزيز التئام الجروح وتحسين امتصاص الحديد.

وأشارت الدراسة إلى أن الحصول على هذا الفيتامين من مصادره الطبيعية يعد الخيار الأفضل، ولا سيما عبر تناول الفواكه والخضار الغنية به، مثل الحمضيات والكيوي والفراولة والفلفل الحلو والبروكلي والطماطم والخضراوات الورقية.

نقص فيتامين C ومخاطر الإفراط في المكملات

حذر خبراء صحيون من الإفراط في تناول مكملات فيتامين C، إذ إن الجرعات التي تتجاوز 2000 ميليغرام يومياً قد تسبب اضطرابات هضمية وإسهالاً، وقد تزيد خطر تكوّن حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص، بينما تبقى الآثار الجانبية الخطيرة نادرة.

ويؤكد المختصون أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضار الطازجة يبقى أفضل وسيلة للحصول على احتياجات الجسم من فيتامين C ودعم الصحة العامة.