المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 31 من تموز 2026

دمشق:

1 – كرنفال عمو زاهر للأطفال، تقدمه فرقة ستار كروب المسرحية، في مسرح الخيام بدمشق، الساعة الـ 3:00 عصراً والساعة الـ 6:00 مساءً.

2 -عرض فيلمي الأطفال المدبلجين (كوكو) و(أمنية) في سينما كندي دمر، الساعة الـ 5 عصراً، والـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض فيلم الأطفال المدبلج (هجرة) والفيلم العائلي المترجم (طريق كلب إلى المنزل)، في سينما كندي طرطوس الرئيسية، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 5:15 عصراً.

2 – فعاليات اليوم الثاني من مهرجان (دلبة مشتى الحلو الرابع عشر)، وتتضمن تنفيذ لوحة فسيفساء جماعية للأطفال مع الفنان بسام بيضون، وطباعة على القماش بالأختام لجويل حداد، ودوري طاولة زهر للكبار وشطرنجاً للأطفال، وأنشطة فنية للأطفال لمنى عكاري، ومعرضاً بعنوان “إشارات الغابة” في درج الدلبة، وملتقى تشكيلياً في ساحة سوق الدلبة بمشتى الحلو، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 2:00 ظهراً.

حلب:

1 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، 72 ساعة، هوس” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.