مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة طيرفلسيه، أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة خمسة آخرين.

كما قتل شخص وأصيب آخر في قصف مدفعي استهدف محيط مفرق صربين، بينما تعرضت بلدات في قضاءي النبطية وصور لقصف شمل مناطق جبشيت، قعقعية الجسر، وميفدون، والنبطية الفوقا، وصريفا، ودير قانون رأس العين وبيوت السياد.

وكان قد قتل ثلاثة مسعفين لبنانيين وأصيب آخر بجروح خطيرة، أمس الجمعة، جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت مركزاً طبياً في قضاء النبطية جنوب لبنان.