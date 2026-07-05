ترامب في خطاب ذكرى الاستقلال.. يشيد بالولايات المتحدة ويهاجم الشيوعية

واشنطن-سانا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالولايات المتحدة، واصفاً إياها بأنها تمثل “إنجازاً متوجاً في تاريخ البشرية”، وذلك خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في الخطاب، الذي أُلقي في العاصمة واشنطن وتأخر لساعات بسبب العواصف الجوية: إن الولايات المتحدة باتت خلال فترة ولايته “أكثر فخراً من أي وقت مضى”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمثل “إنجازاً متوجاً في تاريخ البشرية” على مدى 250 عاماً”.

وتطرق ترامب إلى قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وحرب فيتنام، مشيداً بتضحياتهم، ومشيراً إلى أن الحروب الأخيرة كانت مثالاً على مواجهة “الشيوعية”.

وقال: “لم يحارب جنودنا الشيوعية في ساحات القتال حول العالم لكي يعود هذا الخطر ليطل برأسه هنا في أمريكا”، مضيفاً: “لن نسمح بحدوث ذلك”.

وأشار الرئيس الأمريكي خلال خطابه إلى العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران وفنزويلا، قائلاً: إن واشنطن “قضت” على القوات الإيرانية.

وجاء الخطاب، الذي لم تتجاوز مدته 45 دقيقة، بالتزامن مع احتفالات واسعة بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، والتي شملت عروضاً للألعاب النارية.

يشار إلى أن “يوم الاستقلال” يُحيي ذكرى اعتماد إعلان استقلال الولايات المتحدة في الرابع ‌‏من تموز عام 1776، عندما أعلنت المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة آنذاك انفصالها ‌‏واستقلالها عن بريطانيا العظمى.‏