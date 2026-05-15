اختتام مشاركة الفريق الوطني السوري في أولمبياد KAI الدولي للفيزياء

‏دمشق-سانا

‏اختتم طلاب الفريق الوطني السوري للفيزياء مشاركتهم في أولمبياد KAI الدولي للفيزياء (KAIPhO)، الذي أُقيم على مدى يومين بنمط المشاركة عن بُعد، بإشراف جامعة قازان الوطنية للبحوث التقنية في روسيا (KNRTU-KAI).

‏وأوضحت هيئة التميز والإبداع في منشور لها على الفيسبوك، اليوم الجمعة، أنه شارك في المنافسات 16 طالباً وطالبة من أعضاء الفريق الوطني، توزّعوا ضمن مراكز المحافظات، حيث خضعوا لاختبارات علمية بإشراف ومراقبة إلكترونية مباشرة، وفق المعايير المعتمدة دولياً.

‏وأشارت الهيئة إلى أن “KAIPhO”، تعد من المسابقات الدولية المتقدمة في اختصاص الفيزياء، إذ تتضمن اختباراته مسائل نظرية معمّقة تتطلب مستوى متقدماً من التفكير التحليلي والمهارات الرياضية، وتحاكي في طبيعتها العلمية مسابقات الفيزياء الدولية المتخصصة.

‏وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود هيئة التميز والإبداع لدعم حضور الطلاب السوريين ضمن المنافسات العلمية الدولية، وتعزيز مهاراتهم البحثية والعلمية، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على تمثيل سوريا في المحافل العلمية العالمية.

‏وجامعة قازان الوطنية للبحوث التقنية التي تأسست عام 1932، هي واحدة من أهم الجامعات التقنية في روسيا، حيث تقع في مدينة قازان في جمهورية تتارستان، وتُعد مركزاً مهماً لتعليم الهندسة والتكنولوجيا، وخاصة في مجالات الطيران والفضاء.