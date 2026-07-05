أوبرا تطلق ميزة أمنية جديدة لحماية المستخدمين من هجمات النسخ واللصق الخبيثة

أوسلو-سانا

أعلنت شركة “أوبرا” النرويجية المتخصصة في تطوير متصفحات الإنترنت وتقنيات التصفح الآمن إطلاق ميزة أمنية جديدة تحمل اسم “Paste Protect”، تهدف إلى حماية المستخدمين من هجمات إلكترونية متزايدة تُعرف باسم “ClickFix Clipboard Attacks”، والتي تعتمد على استغلال حافظة النسخ في الأجهزة لتنفيذ أوامر خبيثة، في خطوة وصفت بأنها تعزز مستويات الأمان داخل المتصفح.

ووفقاً لما نشره موقع مدونة الشركة أول أمس، فإن الميزة الجديدة تجعل من متصفح “أوبرا” أول متصفح رئيسي يوفر حماية مدمجة افتراضياً ضد هذا النوع من الهجمات، التي شكّلت نسبة كبيرة من محاولات نشر البرمجيات الضارة خلال عام 2025.

وتعتمد هجمات “ClickFix” على أسلوب خداعي يبدأ بصفحات ويب تبدو طبيعية تطلب من المستخدم التحقق عبر اختبارات CAPTCHA، قبل أن تقوم بنسخ أوامر ضارة إلى الحافظة دون علمه، ثم تدفعه لتنفيذها يدوياً عبر خطوات تبدو مشروعة، ما يؤدي إلى تحميل برمجيات خبيثة أو تشغيل أدوات للتجسس وسرقة البيانات.

وتعمل ميزة “Paste Protect” على مراقبة المحتوى المنسوخ إلى الحافظة، حيث تقوم بمنع نسخ الأوامر المشبوهة الموجهة لأنظمة التشغيل المختلفة، مع إظهار تحذيرات فورية للمستخدم تشير إلى وجود تهديد محتمل، إضافةً إلى إمكانية عرض جزء من النص المكتشف، مع منح المستخدم خيار تجاهل التحذير في حال اعتبره غير دقيق.

وأكدت الشركة أن الميزة ستكون مفعلة بشكل افتراضي لدى جميع المستخدمين، مع إمكانية تعطيلها من الإعدادات، على أن يتم طرحها تدريجياً لمختلف المناطق خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “أوبرا” لتعزيز أدوات الحماية والخصوصية داخل متصفحها، في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية المعتمدة على الهندسة الاجتماعية وخداع المستخدمين لتنفيذ أوامر ضارة بشكل مباشر.