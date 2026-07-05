إنستغرام يطلق تحديثاً جديداً لتطبيق Edits يتضمن ترجمة ثنائية وأدوات متقدمة لصناع المحتوى

واشنطن-سانا

أعلنت منصة إنستغرام عن طرح تحديث جديد لتطبيق تحرير الفيديوهات “Edits”، يتضمن مجموعة من المزايا الجديدة الموجهة لصناع المحتوى، أبرزها دعم التعليقات الثنائية اللغة، إلى جانب أدوات إبداعية إضافية، لتحسين تجربة تحرير مقاطع الفيديو القصيرة.

ووفقاً لما نقل موقع Social Samosa التقني أول أمس، يهدف التحديث الجديد إلى تقليل الحواجز اللغوية بين المستخدمين، من خلال إضافة ميزة “التعليقات الثنائية اللغة”، التي تتيح ترجمة التعليقات التوضيحية تلقائياً إلى لغة ثانية دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية، مع دعم 15 لغة مختلفة تشمل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية وغيرها.

كما أضافت الشركة مجموعة من الأدوات الجديدة التي تمنح صناع المحتوى مرونة أكبر أثناء تحرير الفيديوهات، من بينها ميزة “Overlays” لإضافة طبقات أو عناصر فوق الفيديو، وخيار قفل المقاطع داخل المشروع لمنع تعديلها أو تحريكها عن طريق الخطأ أثناء عملية المونتاج، إضافة إلى مؤثرات صوتية موسمية جديدة تحت اسم “Seasonal Sound Effects”.

وفي سياق متصل، أوضحت “ميتا” أن تطبيق “Edits” الذي أُطلق العام الماضي، يهدف إلى تعزيز حضورها في سوق تطبيقات تحرير الفيديو ومنافسة تطبيقات متخصصة أبرزها “CapCut”، حيث يتيح للمستخدمين تحرير الفيديوهات بدقة عالية تصل إلى 4K وبدون علامة مائية، مع مدة تصل إلى 10 دقائق مجاناً.

وكشفت الشركة عن خطط مستقبلية لتطوير التطبيق، تشمل إضافة مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء المحتوى على إنستغرام، واقتراح أفكار جديدة للمستخدمين، إضافة إلى تطوير نسخة مكتبية من التطبيق تتيح تحرير الفيديوهات على الحواسيب مع مزامنة تلقائية بين الأجهزة.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود “ميتا” لتعزيز أدواتها الموجهة لصناع المحتوى وتوسيع قدرات تطبيقات تحرير الفيديو، في ظل المنافسة المتزايدة في هذا القطاع الرقمي.