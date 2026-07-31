إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون اليوم الجمعة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا بلدة الجنيد غرب نابلس وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شاب بجروح وآخرين بحالات اختناق، كما اقتحموا أحياء عدة في نابلس وبلدة تل جنوبها وقرية سالم شرقها واعتقلوا 7 فلسطينيين.

فيما اعتقل جنود الاحتلال 3 فلسطينيين خلال مداهمتهم منطقة واد شاهين وسط بيت لحم، وبلدة عنبتا شرق طولكرم، ومخيم قدورة وسط رام الله، بينما احتجزوا عدداً من الشبان لساعات خلال مداهمتهم أحياء في سلفيت.

وكان أصيب فلسطيني واعتقل آخرون يوم أمس الخميس جراء اعتداءات الاحتلال على الضفة الغربية، فيما قتل 6 فلسطينيين وأصيب 10 جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة.