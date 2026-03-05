رئيسا الإمارات وإندونيسيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية والتطورات الإقليمية

أبوظبي-سانا

بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي الإمارات وعدداً من الدول، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية بينها الإمارات، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.

