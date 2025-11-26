مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين بحادث سقوط حافلة في وادٍ شمال أفغانستان

photo 2025 11 26 11 16 55 مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين بحادث سقوط حافلة في وادٍ شمال أفغانستان
سقوط حافلة في وادٍ شمال أفغانستان

كابول-سانا

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأُصيب آخرون جراء انحراف حافلة ركاب عن الطريق وسقوطها في وادٍ عميقٍ في ولاية فارياب شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة (شينخوا) للأنباء عن مولوي شمس الدين محمدي، مدير إدارة المعلومات والثقافة في الولاية قوله: إن الحادث وقع في منطقة باشتون كوت، إثر فقدان السائق السيطرة على الحافلة عند مسار شديد الانحدار وسقوطها في الوادي، وهو ما أدى إلى مقتل 9 ركاب على الفور وإصابة 16 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وتم تحديد سوء حالة الطرق كسبب رئيسي للحادث، وحثت السلطات السائقين على الالتزام الصارم بقوانين المرور لتجنب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

