الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض بالسودان

السودان الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض بالسودان

القاهرة-سانا

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الثلاثاء، من انزلاق مدينة الأبيض السودانية إلى كارثة إنسانية وأمنية أوسع، متهماً “قوات الدعم السريع” المتمردة باستهداف الأسواق والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء.

وقال فهمي في بيان عبر منصة “إكس”: “إنه يتابع ببالغ القلق التطورات الخطيرة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان”، مشيراً إلى أن “أكثر من نصف مليون مدني، بينهم عشرات الآلاف من النازحين، يتعرضون لحصار خانق وقصف متواصل بطائرات مسيّرة من قوات الدعم السريع، استهدف الأسواق والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء”.

وحذر الأمين العام للجامعة من أن “استمرار الحشد العسكري واستهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ينذران بتكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر، رغم التحذيرات الدولية المتكررة من مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأكد فهمي “ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمنع انزلاق المدينة إلى كارثة إنسانية وأمنية أوسع، ووقف كل ما من شأنه إطالة أمد النزاع، مع التأكيد على احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه”.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الإثنين، قراراً يقضي بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جنوبي السودان.

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