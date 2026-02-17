11 قتيلا جراء ضربات أمريكية على ثلاثة قوارب بالبحر الكاريبي والمحيط الهادي

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء، مقتل 11 شخصاً جراء ضربات جديدة، نفذها على ثلاثة قوارب كانوا على متنها، بدعوى أنها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات وذلك في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي في منشور على منصة إكس، كما نقلت وكالة فرانس برس: إن “الضربات نُفذت مساء أمس الإثنين، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على متن القارب الأول في شرق المحيط الهادئ، وأربعة على متن القارب الثاني في شرق المحيط الهادئ، وثلاثة على متن القارب الثالث في منطقة البحر الكاريبي”.

وأرفقت القيادة العسكرية الأمريكية منشورها بمقطع فيديو يُظهر الهجمات على ثلاثة قوارب، اثنان منها كانا ثابتين لحظة الهجوم، بينما كان الثالث يبحر بسرعة.

وتأتي هذه الهجمات الجديدة ضمن عمليات عسكرية تنفذها الإدارة الأمريكية منذ أيلول الماضي في البحر الكاريبي، ضد من تسميهم بإرهابيي المخدرات”.

وبعد هذه الضربات الجديدة ترتفع حصيلة قتلى العمليات العسكرية ضد القوارب في البحر الكاريبي إلى أكثر من 140 شخصا وعشرات القوارب المدمرة حتى الآن.