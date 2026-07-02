باكستان ترفض بياناً هندياً حول إجراءاتها في أفغانستان وتؤكد أنها لحماية الأمن ‏والاستقرار

إسلام آباد-سانا
رفضت وزارة الخارجية الباكستانية بياناً صادراً عن وزارة الخارجية الهندية بشأن الإجراءات التي اتخذتها باكستان في أفغانستان، مؤكدة أن تلك الإجراءات جاءت في إطار حماية الأمن والاستقرار.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الخميس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر آندرايبي قوله: إن البيان الهندي “لا يستند إلى حقائق”، واصفاً إياه بأنه غير دقيق.
وأضاف: إن باكستان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها، بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي.
واتهم المتحدث الهند بمواصلة التدخل في شؤون الدول المجاورة وتقويض سيادتها، مؤكداً أن بلاده ترفض هذه الممارسات.
وأشار إلى أن إسلام آباد تتابع التطورات الإقليمية، وتؤكد أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
وينفذ الجيش الباكستاني عمليات بشكل متكرر منذ سنوات للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن في المناطق الجبلية الحدودية، المتاخمة للحدود مع باكستان، والتي تشن بين الحين والآخر هجمات متفرقة داخل البلاد.