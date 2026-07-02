باكستان ترفض بياناً هندياً حول إجراءاتها في أفغانستان وتؤكد أنها لحماية الأمن ‏والاستقرار

إسلام آباد-سانا‏

رفضت وزارة الخارجية الباكستانية بياناً صادراً عن وزارة الخارجية الهندية بشأن ‏الإجراءات التي اتخذتها باكستان في أفغانستان، مؤكدة أن تلك الإجراءات جاءت في ‏إطار حماية الأمن والاستقرار.‏

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الخميس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ‏الباكستانية طاهر آندرايبي قوله: إن البيان الهندي “لا يستند إلى حقائق”، واصفاً إياه بأنه ‏غير دقيق.‏

وأضاف: إن باكستان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها، بما ‏يتماشى مع أحكام القانون الدولي.‏

واتهم المتحدث الهند بمواصلة التدخل في شؤون الدول المجاورة وتقويض سيادتها، مؤكداً ‏أن بلاده ترفض هذه الممارسات.‏

وأشار إلى أن إسلام آباد تتابع التطورات الإقليمية، وتؤكد أهمية احترام سيادة الدول وعدم ‏التدخل في شؤونها الداخلية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.‏

وينفذ الجيش الباكستاني عمليات بشكل متكرر منذ ‏سنوات للقضاء على جماعات ‏مسلحة ‏تتحصن في المناطق ‏الجبلية الحدودية، المتاخمة للحدود مع باكستان، والتي تشن بين ‏الحين والآخر هجمات ‏متفرقة ‏داخل البلاد.‏