الدفاعات الجوية الأردنية تعترض صاروخاً ومسيّرتين أطلقتها إيران

عمان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، أن إيران استهدفت أراضي المملكة بصاروخ ومسيّرتين جرى اعتراضها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونقلت قناة المملكة عن مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة قولها في بيان: إن سلاح الجو الملكي تمكن من اعتراض الصاروخ والمسيّرتين بنجاح، ومنع وصولها إلى أهدافها داخل الأراضي الأردنية.

وفي سياق متصل، أوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المختصة تعاملت مع 26 بلاغاً وردت حول سقوط شظايا ومقذوفات في عدد من المناطق وأسفرت عن أضرار مادية محدودة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الأردن، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.