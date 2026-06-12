قطر ومصر تبحثان علاقات التعاون وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين أعربا خلال الاتصال عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، كما عبرا عن تطلعهما لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق في القريب العاجل.

وأكد الجانبان دعمهما الكامل للمساعي المستمرة لمعالجة كل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وتعزيز فرص السلام المستدام في المنطقة.

ويأتي هذا الاتصال، عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران.