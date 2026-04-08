الرئيس الباكستاني: وقف إطلاق النار خطوة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة

إسلام آباد-سانا

رحب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم الأربعاء بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، واصفاً إياه بأنه “خطوة نحو تحقيق السلام الدائم في المنطقة”.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن زرداري أعرب عن الجهود الدؤوبة التي استمرت من أجل خفض التصعيد، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، مجدداً دعم إسلام آباد للسلام والاستقرار والاحترام المتبادل.

وبعد نجاح وساطة باكستان في التوصل إلى وقف إطلاق النار، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل في إسلام آباد، بهدف التوصل إلى “اتفاق نهائي”.

