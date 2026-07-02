منتخب سوريا لكرة السلة للرجال إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027

عمان-سانا

تأهل منتخب سوريا لكرة السلة للرجال إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027، بفوزه على نظيره العراقي بنتيجة 91-81 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن النافذة الثالثة /الدور الأول/ في العاصمة الأردنية عمان.

وبهذا الفوز رفع منتخبنا رصيده إلى 7 نقاط ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات متساوياً مع المنتخب الإيراني بالرصيد ذاته، ليتأهل منتخبنا إلى الدور القادم بحلوله بالمركز الثالث، علماً أن منتخب الأردن يتصدر المجموعة بـ 8 نقاط، ويأتي المنتخب العراقي بالمركز الرابع ب5 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السوري نظيره الإيراني يوم الأحد المقبل في الصالة ذاتها، ضمن منافسات النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.