ارتفاع مؤشرات وول ستريت بعد تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

نيويورك-سانا

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الخميس، بعد تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة الأميركية عقب صدور تقرير التوظيف لشهر حزيران الذي جاء أضعف من المتوقع.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر داو جونز الصناعي صعد بمقدار 90 نقطة، بنسبة 0.17 بالمئة ليغلق عند 52395.22 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.9 نقطة، بنسبة 0.16 بالمئة مسجلاً 7495.14 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 7.4 نقاط، بنسبة 0.03 بالمئة ليصل إلى 26047.382 نقطة.

وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع جلسة تداول قصيرة حيث تغلق الأسواق الأمريكية مبكراً بمناسبة عيد الاستقلال الموافق لـ 4 تموز ما جعل التحركات سريعة ومكثفة مع رغبة المستثمرين في إغلاق مراكزهم المالية على أرباح.