وزارة الحج والعمرة السعودية تكثّف خدماتها الميدانية والرقابية للحجاج في يوم عرفة

الرياض-سانا

كثفت وزارة الحج والعمرة السعودية جهودها الميدانية لخدمة الحجاج في مشعر عرفات خلال يوم عرفة، عبر فرق مراكز “نسك عناية” والفرق الرقابية المنتشرة، بهدف تعزيز جودة الخدمات وتسهيل أداء المناسك.

وذكرت وكالة واس السعودية أن فرق “نسك عناية” تواصل تقديم خدمات الدعم والإرشاد الميداني للحجاج في مختلف مواقع وجودهم داخل المشعر، من خلال توجيههم إلى المسارات والخدمات المناسبة، والتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً مباشراً، إلى جانب استقبال الملاحظات والبلاغات ومعالجتها بشكل فوري.

وفي السياق ذاته، كثّفت الفرق الرقابية التابعة للوزارة جولاتها الميدانية في مشعر عرفات، لمتابعة مدى التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم حج 1447هـ.

وكان حجاج بيت الله الحرام، توافدوا منذ صباح اليوم الثلاثاء إلى صعيد ‏عرفات الطاهر، تملؤهم مشاعر الخشوع والسكينة، لأداء ركن الحج الأعظم.‏