البرلمان الألماني يمدد مشاركة القوات البحرية الألمانية في بعثة “اليونيفيل” بلبنان

برلين-سانا

صوت البرلمان الألماني “البوندستاغ”، اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة، على تمديد مشاركة القوات البحرية الألمانية في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان “اليونيفيل” للمرة الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنه من المقرر أن تنتهي مهمة القوات البحرية الألمانية بنهاية العام، وذلك بعد أن كان مجلس الأمن الدولي قد قرر في العام الماضي إنهاء المهمة، بناءً على ضغوط واشنطن بشكل رئيسي.

وينص القرار على خفض الحد الأقصى لعدد الجنود الألمان من 300 إلى 80 جندياً مع نهاية العام الحالي، على أن يكتمل انسحاب القوات الألمانية بالكامل في أوائل عام 2027، منهيةً بذلك مهمة طويلة الأمد.

يذكر أن المهمة الرئيسية لعملية البحرية الألمانية، التي تعمل قبالة السواحل اللبنانية، تتمثل في اعتراض شحنات الأسلحة المخصصة لميليشيا حزب الله، إلى جانب دعم تدريب القوات المسلحة اللبنانية النظامية، في إطار ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تقوم بمراقبة المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1978.