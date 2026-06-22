باكستان تعلن اختتام المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بنجاح

إسلام آباد-سانا

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الإثنين، أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت في سويسرا اختتمت بنجاح، في إطار جهود دبلوماسية هدفت إلى احتواء التوترات في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن شريف قوله في منشور على منصة “إكس”: إن المناقشات جرت في أجواء إيجابية وبناءة، وأسفرت عن تقدم ملحوظ، شمل الاتفاق خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، إضافة إلى تشكيل لجنة عالية المستوى للإشراف السياسي واستكمال المحادثات الفنية.

وكانت جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين انطلقت في مدينة جنيف السويسرية، أمس الأحد، ضمن مسار دبلوماسي هَدَفَ إلى معالجة ملفات إقليمية ودولية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وأكدت قطر وباكستان في بيان مشترك في وقت سابق اليوم، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة من المحادثات رفيعة المستوى بمدينة لوسيرن السويسرية، التي عُقدت بالتعاون مع الولايات المتحدة وإيران.