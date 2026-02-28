ولي العهد السعودي: ندعم خطوات الدول العربية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

الرياض-سانا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تضامن المملكة الكامل مع الدول العربية التي تعرضت اليوم السبت، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ، مشدداً على دعم السعودية لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت الوكالة، أن ولي العهد أجرى اتصالات هاتفية مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وملك الأردن عبد الله الثاني، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل المستجدات الأمنية الراهنة.

وخلال الاتصالات، شدّد الأمير محمد بن سلمان على وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة، واستعدادها لوضع جميع إمكاناتها في خدمة أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من خطوات للتعامل مع الاعتداءات الإيرانية التي طالت أراضيها وهددت أمن مواطنيها.

وجاءت هذه الاتصالات عقب اعتداء إيران بالصواريخ على قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، في خطوة اعتبرتها الدول المستهدفة انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرار المنطقة.