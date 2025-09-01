ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من 800 قتيل و2700 مصاب

كابول-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية كونار شمال شرق أفغانستان أمس إلى أكثر من 800 قتيل و2700 مصاب، وفقاً لما أعلنته حكومة طالبان اليوم في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد: إن ولاية كونار وحدها سجلت 800 قتيل و2500 مصاب، فيما أُحصي 12 قتيلاً و255 مصاباً في ولاية ننكرهار المجاورة، وأشار إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق النائية.

السلطات الأفغانية أرسلت مروحيات للمشاركة في جهود الإنقاذ، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة، وخاصة في منطقة نورغال التي شهدت دماراً كاملاً لثلاث قرى كبيرة، وانزلاقات أرضية تسببت في قطع الطرق المؤدية إليها.

وكانت حصيلة أولية قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 500 شخص وإصابة المئات، قبل أن تتضح فداحة الكارثة مع تقدم فرق الإنقاذ.

وقد ضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، منطقة هندو كوش الجبلية في ولاية كونار صباح أمس، متسبباً في خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأعربت الجمهورية العربية السورية عن تضامنها مع أفغانستان عقب الزلزال المدمر، وقدّمت دمشق التعازي لأسر الضحايا، مؤكدةً استعدادها لتقديم الدعم الإنساني، ويأتي ذلك في إطار موقف سوريا الثابت تجاه الكوارث الإنسانية في الدول الصديقة.