الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع صواريخ ومسيّرات معادية قادمة من إيران

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزارة قولها في بيان اليوم الأحد: إن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض، تنفذها منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أمس السبت، أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، في أجواء البلاد.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

