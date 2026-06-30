مصرع 12 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة في غانا

أكرا-سانا

لقي 12 شخصاً مصرعهم على الأقل، جراء أمطار غزيرة غمرت أجزاء واسعة من غانا، بما في ذلك العاصمة أكرا، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

ونقلت رويترز عن الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما قوله اليوم الثلاثاء: إن بيانات أولية أظهرت هطول نحو 140 ملم من الأمطار على أكرا، وهي أعلى كمية تسجل منذ سنوات، مقارنة بنحو 56 ملم كأعلى معدل يومي سُجل العام الماضي، مشيراً إلى أن حجم هطول الأمطار يعزى إلى تغير الظروف المناخية، والأمر خارج عن سيطرة الحكومة.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة: إنه سيتم تخصيص 300 مليون سيدي (27 مليون دولار) لجهود الإغاثة من الفيضانات.

إلى ذلك أوضحت هيئة الإطفاء الوطنية في غانا أن الضحايا بينهم ثلاث نساء وثمانية رجال وطفل، مشيرة إلى إنقاذ أكثر من 470 شخصاً حتى الآن.

وأمر الرئيس الغاني بنشر أفراد من القوات المسلحة والشرطة لدعم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأجهزة الأمنية الأخرى في عمليات الإنقاذ والإغاثة في أنحاء العاصمة.

كما تضرر ساحل العاج المجاور من الأمطار الغزيرة ولم تذكر السلطات في البلاد عدد القتلى، لكن بحسب التوقعات فإن العدد يبلغ نحو 20 شخصاً.

وتتعرض أكرا لفيضانات متكررة خلال موسم الأمطار، في ظل عوامل يُشار إليها باستمرار، مثل ضعف شبكات الصرف، والبناء غير المرخص على المجاري المائية، وسوء التخطيط الحضري، ما يزيد من حدة تأثير الأمطار الغزيرة.