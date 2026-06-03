إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتأكيد على التضامن معهما

عواصم-سانا



أدانت دول عربية عدة، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع البلدين ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وسيادتهما.



وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس إصراراً على نهج عدائي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة والسلم الإقليمي والدولي، معتبراً أنها تمثل تحدياً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وشدد البديوي على أن أمن الكويت والبحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات ودعمها الكامل للإجراءات المتخذة لحماية السيادة والأمن.



بدورها اعتبرت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة البلدين وخرقاً واضحاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.



وأكدت الوزارة رفضها التام لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مشددة على ضرورة خفض التصعيد وتجنب المزيد من التوتر، ومجددة تضامن قطر الكامل مع الكويت والبحرين.



في حين أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت، وتسببت بأضرار في المنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية.



وشددت الوزارة على أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل الحصانة الكاملة للبعثات وموظفيها، معتبرة أن ذلك يشكل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.



وأعربت عن تضامن الإمارات الكامل مع الكويت والبحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما واستقرارهما.



من جانبها جددت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت، بما فيها مطار الكويت الدولي، ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة الدول، مؤكدة وقوف الأردن الكامل إلى جانب البلدين في كل ما يتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما واستقرارهما.



كما أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو يهدد أمنها واستقرارها، مجددة تضامن فلسطين الكامل مع الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني.



وقتل شخص وأصيب آخرون جراء اعتداء إيراني استهدف مطار الكويت الدولي، كما تمكنت البحرين من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت أرجاء البلاد.