خمسة قتلى في انهيار منجم لليشم في ميانمار

نايبيداو-سانا
لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال نحو 15 آخرين في عداد المفقودين، إثر انهيار منجم لحجر اليشم في بلدة هباكانت بولاية كاشين شمال ميانمار.
ونقلت صحيفة “ذي غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” عن مصادر محلية قولها: إنّ “نحو عشرين شخصاً ممن ينقبون بشكل مستقل عن اليشم طُمروا تحت الأنقاض عندما انهارت فجأة كومة من المخلفات” في ولاية كاشين، مضيفةً: إنه تم انتشال خمس جثث فيما لايزال نحو 15 آخرين في عداد المفقودين”، مشيرةً إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية.
وتضم ولاية كاشين أكبر احتياطيات العالم من حجر اليشم، وهو حجر كريم يُعتقد أنه يجلب الحظ في الكثير من الثقافات الآسيوية، وعادةً ما يقوم السكان المحليون الفقراء بتنخيل أكوام الأنقاض والمخلفات بحثاً عن قطع صغيرة من اليشم قد تكون أُغفلت أثناء عمليات التعدين.
وتتكرر الحوادث في مناجم ميانمار، ولا سيما خلال مواسم الأمطار الموسمية، حيث تؤدي الأمطار الغزيرة إلى زعزعة استقرار المواقع.