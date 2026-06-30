خمسة قتلى في انهيار منجم لليشم في ميانمار

نايبيداو-سانا‏

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لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال نحو 15 آخرين في عداد ‏المفقودين، إثر انهيار منجم لحجر اليشم في بلدة هباكانت بولاية كاشين شمال ‏ميانمار.‏

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ونقلت صحيفة “ذي غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” عن مصادر محلية قولها: ‏إنّ “نحو عشرين شخصاً ممن ينقبون بشكل مستقل عن اليشم طُمروا تحت ‏الأنقاض عندما انهارت فجأة كومة من المخلفات” في ولاية كاشين، مضيفةً: إنه تم انتشال خمس جثث فيما لايزال نحو 15 آخرين في عداد المفقودين”، ‏مشيرةً إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية.‏

وتضم ولاية كاشين أكبر احتياطيات العالم من حجر اليشم، وهو حجر كريم ‏يُعتقد أنه يجلب الحظ في الكثير من الثقافات الآسيوية، وعادةً ما يقوم السكان ‏المحليون الفقراء بتنخيل أكوام الأنقاض والمخلفات بحثاً عن قطع صغيرة من ‏اليشم قد تكون أُغفلت أثناء عمليات التعدين.‏

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وتتكرر الحوادث في مناجم ميانمار، ولا سيما خلال مواسم الأمطار ‏الموسمية، حيث تؤدي الأمطار الغزيرة إلى زعزعة استقرار المواقع.‏

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