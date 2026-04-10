وزراء السياحة في الخليج ينددون بالاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية والمنشآت السياحية

الرياض-سانا

أدان وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الجمعة، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت بشكل متعمد البنية التحتية المدنية والمنشآت السياحية في دول المجلس، واصفين إياها بأنها انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الوزراء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استثنائي عقدوه عبر الاتصال المرئي، لمتابعة مستجدات الأوضاع في المنطقة، أن هذه الاعتداءات غير القانونية استهدفت الموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه، إضافة إلى المناطق السكنية والفنادق والمرافق السياحية، مشددين على أنها تمثل خرقاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها.

ودعا البيان إيران إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يطالب بوقف أي اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، منوهين بالمواقف الدولية الداعمة لدول المجلس، ومنها القرار الصادر بالإجماع عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشدد الوزراء على أن دول المجلس ماضية في تطوير القطاع السياحي كركيزة أساسية لاقتصاداتها المستدامة وقناة للازدهار التنموي، مؤكدين أن الوجهات الخليجية ستظل آمنة وجاذبة للسياحة العالمية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متقدّمة وكفاءة تشغيلية عالية وقدرة على ضمان استمرارية الأداء رغم التحديات.