بريطانيا تتجه لنشر قوات إضافية في الخليج العربي لمواجهة التصعيدات العسكرية

لندن-سانا

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الخميس، أن بلاده تدرس خيارات إضافية لنشر قوات في الخليج العربي، في ظل التصعيدات العسكرية والاعتداءات الإيرانية المتواصلة.

ونقلت وكالة رويترز عن هيلي قوله: “بدأنا ندرس مع حلفائنا خيارات نشر قوات إضافية”، مؤكداً أن التصعيد الكبير من جانب إيران يعتبر انتهاكاً ⁠كبيراً للقانون الدولي، لما له من تأثير خطير على الأمن وأسعار النفط وتكلفة المعيشة للجميع.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت الإثنين الماضي، أن طائرات مقاتلة تابعة لها نفذت طلعات جوية دفاعية، دعماً لدولة الإمارات في ظل التصعيد الإيراني واستهداف طهران منشآت مدنية.

كما أعلنت لندن الأسبوع الماضي السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لشن “عمليات دفاعية” ضد إيران.