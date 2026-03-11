مجلس الأمن الدولي يعتمد قراراً يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن

نيويورك-سانا

اعتمد مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة له اليوم الأربعاء، قراراً يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن، معتبراً أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم الدولي.

وجاء القرار بأغلبية 13 صوتاً وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وأكد مندوب البحرين، في بيان تلاه نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، أن القرار يمثل موقفاً واضحاً للمجتمع الدولي في رفض العدوان الإيراني على المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويعكس الدعم الواسع لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد مندوب البحرين على أن حماية أمن الخليج العربي مسؤولية دولية مشتركة، ترتبط باستقرار الاقتصاد العالمي وسلامة سلاسل الإمداد والطاقة.

من جهته قال مندوب فرنسا: “إن التصويت لصالح القرار يعكس موقفاً حازماً تجاه الهجمات العشوائية التي شنتها إيران”، مؤكداً أن القانون الدولي والدبلوماسية هما السبيل لضمان أمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل.

وأضاف: “إن استمرار التصعيد الإيراني يُشكل تهديداً واضحاً للتجارة العالمية وأمن الطاقة، وإن المجتمع الدولي يتخذ موقفاً موحداً ضد هذه الأعمال العدائية”.

بدوره أكد مندوب المملكة المتحدة أن القرار يوجه رسالة واضحة لإدانة الهجمات الإيرانية الطائشة ضد دول الخليج والأردن، وأن دعم المجلس للسلام الإقليمي والسيادة الوطنية لهذه الدول يمثل التزاماً ثابتاً بمبادئ الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن المملكة المتحدة ستواصل دعم العمليات الإقليمية لتعزيز الأمن والدفاع عن شركائها في المنطقة.

مندوب اليونان بين أن الهجمات الإيرانية أثرت على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأدت إلى انعدام الثقة على المستوى السياسي واليومي في المنطقة، وأكد أن التهدئة والحوار السياسي هما السبيل الأمثل لتجنب دوامة العنف، وأن العودة إلى المفاوضات السلمية تمثل المخرج لضمان استقرار المنطقة وفق القانون الدولي.

من جانبه رأى مندوب باكستان أن النزاع الحالي تسبب في آثار كارثية على المدنيين في دول الخليج، وأن الهجمات على المدارس والمرافق المدنية تهدد السلامة العامة، مشدداً على أن بلاده تدعم وقف التصعيد فوراً، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وعودة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار لحل النزاعات سلمياً.

أما مندوب روسيا، فقد أشار إلى أن القرار جاء لتخفيف التوتر في المنطقة دون الانحياز إلى أي طرف، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وأضاف: إن العودة إلى المفاوضات هي الطريق الأمثل لضمان تهدئة النزاع ووقف التصعيد بشكل عاجل.

بالمقابل قال المندوب الإيراني: “إن القرار يظهر استخداماً غير محايد لولاية مجلس الأمن، ويغفل الأسباب الجذرية للنزاع”.

وأكد المندوب الإيراني أن بلاده تشدد على ضرورة التهدئة، وعودة جميع الأطراف إلى الحوار، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الحل السلمي والدبلوماسي هو السبيل الوحيد لوقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين في المنطقة.

وتتعرض عدد من الدول الخليجية والأردن لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ28 من الشهر الماضي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.