العراق: إسقاط طائرة مسيرة في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد‏

بغداد-سانا
أعلنت هيئة الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الهيئة قولها في بيان: إن الصوت الذي سمع في بغداد ناتج عن إسقاط طائرة مسيرة في محيط المنطقة.
ولفت البيان إلى أن “الطائرة المسيرة مجهولة الهوية وتمت معالجتها”.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أعلن في التاسع من آب الماضي، تمكن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني من اختراق وتفكيك شبكة كانت بحوزتها طائرات مسيرة، وتخطط لتنفيذ عمليات موجهة ضد أهداف محددة.