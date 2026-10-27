العراق: إسقاط طائرة مسيرة في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد‏

بغداد-سانا‏

أعلنت هيئة الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة في محيط المنطقة ‏الخضراء وسط بغداد.‏

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الهيئة قولها في بيان: إن الصوت الذي سمع في ‏بغداد ناتج عن إسقاط طائرة مسيرة في محيط المنطقة. ‏

ولفت البيان إلى أن “الطائرة المسيرة مجهولة الهوية وتمت معالجتها”.‏

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أعلن في التاسع من آب الماضي، ‏تمكن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني من اختراق وتفكيك شبكة كانت ‏بحوزتها طائرات مسيرة، وتخطط لتنفيذ عمليات موجهة ضد أهداف محددة.‏