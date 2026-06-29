الاحتلال يصعّد استهدافه الطلبة الفلسطينيين ويعتقل أربعة منهم في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف طلبة الثانوية العامة في الضفة الغربية، واعتقلت أربعة منهم.



وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الإثنين إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام الماضي 65 طالباً وطالبة من طلبة الثانوية العامة، كما صعدت منذ بدء الحرب على غزة حملات الاعتقال بحق الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وحوّلت مرحلة امتحانات الثانوية العامة إلى وسيلة للتنكيل بهم وحرمانهم من حقهم في التعليم.



ولفت إلى أن الأسرى، بمن فيهم الأطفال والطلبة، يحرمون بشكل كامل من التعليم داخل المعتقلات، وسط ممارسات التعذيب الممنهج والإذلال والانتهاكات المستمرة.



ودعا النادي المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على وقف استهداف الطلبة الفلسطينيين، وضمان حقهم في التعليم، وحماية الأطفال والأسرى، وإنهاء الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.



وكان النادي أعلن في العشرين من الشهر الجاري أن 65 من طلبة الثانوية العامة يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وقد حُرموا هذا العام من التقدّم للامتحانات التي بدأت في اليوم ذاته وتنتهي في الثامن من الشهر القادم، شأنهم شأن مئات الطلبة المعتقلين من مختلف المراحل الدراسية.

