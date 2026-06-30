ورشة تشاورية في حلب حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا

حلب-سانا

نظّمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنصة المنظمات التي تقودها النساء في سوريا، وبالشراكة مع المنظمة الفنلندية للإغاثة (FCA)، اليوم الثلاثاء في مدينة حلب، ورشة عمل تشاورية محلية بعنوان “دور النساء والفتيات في مجال الحد من مخاطر الكوارث في سوريا”.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات التشاورية المحلية التي تُعقد في عدد من المناطق السورية، بهدف مناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه النساء والفتيات في سياقات الكوارث والأزمات، وتوثيق الخبرات والرؤى المحلية، وتعزيز دور النساء في إعداد خارطة طريق، والخروج بتوصيات تسهم في صياغة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في سوريا.

يُذكر أن منصة “المنظمات التي تقودها النساء” أطلقت عملها رسمياً في سوريا في الثالث عشر من نيسان الماضي، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومنظمات سورية غير حكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المرأة السورية في العمل الإنساني والمجتمعي، وتوسيع مشاركتها في عمليات التخطيط والتنسيق وصنع القرار.