ورشة تشاورية في حلب حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا

IMG 20260630 222317 016 ورشة تشاورية في حلب حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا

حلب-سانا

نظّمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنصة المنظمات التي تقودها النساء في سوريا، وبالشراكة مع المنظمة الفنلندية للإغاثة (FCA)، اليوم الثلاثاء في مدينة حلب، ورشة عمل تشاورية محلية بعنوان “دور النساء والفتيات في مجال الحد من مخاطر الكوارث في سوريا”.

IMG 20260630 222317 436 ورشة تشاورية في حلب حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات التشاورية المحلية التي تُعقد في عدد من المناطق السورية، بهدف مناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه النساء والفتيات في سياقات الكوارث والأزمات، وتوثيق الخبرات والرؤى المحلية، وتعزيز دور النساء في إعداد خارطة طريق، والخروج بتوصيات تسهم في صياغة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في سوريا.

يُذكر أن منصة “المنظمات التي تقودها النساء” أطلقت عملها رسمياً في سوريا في الثالث عشر من نيسان الماضي، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومنظمات سورية غير حكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المرأة السورية في العمل الإنساني والمجتمعي، وتوسيع مشاركتها في عمليات التخطيط والتنسيق وصنع القرار.

IMG 20260630 222317 222 ورشة تشاورية في حلب حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا
IMG 20260630 222317 270 ورشة تشاورية في حلب حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا
IMG 20260630 222317 519 ورشة تشاورية في حلب حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا
IMG 20260630 222317 670 ورشة تشاورية في حلب حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا
IMG 20260630 222316 988 ورشة تشاورية في حلب حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا
IMG 20260630 222317 011 ورشة تشاورية في حلب حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا
IMG 20260630 222317 016 1 ورشة تشاورية في حلب حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا
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