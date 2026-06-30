سوريا تشارك في الدورة 29 لجمعية المنظمة العربية للطيران المدني وتفوز بعضوية ثلاث لجان فنية

الرباط-سانا

شاركت سوريا، ممثلةً بوفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، في أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، والتي عقدت على المستوى الوزاري في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وبينت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن الوفد السوري ترأسه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، وضم في عضويته معاون رئيس الهيئة أمجد نخال، ومدير التنمية الإدارية في الهيئة غيث سليمان.

وشهدت أعمال الدورة إجراء انتخابات المجلس التنفيذي واللجان الفنية للمنظمة، حيث شاركت سوريا في العملية الانتخابية، وأسفرت نتائجها عن انتخابها لعضوية اللجان الفنية المعنية بالنقل الجوي، والملاحة الجوية، والبيئة.

وأوضح رئيس الهيئة عمر الحصري، في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء أن مشاركة سوريا في الدورة تحمل أهمية خاصة، لأنها تأتي في مرحلة تستعيد فيها سوريا حضورها الطبيعي في محيطها العربي، وتؤكد حرصها على أن تكون شريكاً فاعلاً في تطوير منظومة الطيران المدني العربية، موضحاً أن الهيئة لمست خلال الاجتماعات روحاً إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز التعاون العربي.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في قطاع الطيران.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور الجمهورية العربية السورية في أعمال المنظمة العربية للطيران المدني، وتفعيل دورها في اللجان الفنية، بما يسهم في دعم التعاون العربي المشترك وتطوير قطاع الطيران المدني.

وعُقدت الدورة التاسعة والعشرون للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني على المستوى الوزاري في مدينة الرباط بالمملكة المغربية يومي 29 و30 حزيران 2026.

وتُعد الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني أعلى سلطة في المنظمة، وتشهد انتخاب المجلس التنفيذي واللجان الفنية، إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز التعاون بين الدول العربية.