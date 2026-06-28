البرلمان العربي يدعو لموقف عربي موحد لمواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

القاهرة-سانا

دعا البرلمان العربي إلى موقف عربي موحد لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن العدوان الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون يستهدف تصفية قضيتهم وتقويض حقوقهم الوطنية.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، خلال اجتماع لجنة فلسطين الذي عقد اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، أن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة وتجويعاً وحصاراً في قطاع غزة، وتصعيداً خطيراً في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشدداً على أن ما يجري يمثل مشروعاً استعمارياً لفرض واقع احتلالي دائم بالقوة.

وشدد اليماحي على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة التحرك البرلماني المؤثر، عبر تكثيف الجهود لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم، والعمل على تجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي، وتعزيز التحركات الدولية لمواجهة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، وحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما أكد أهمية التحرك العاجل لنصرة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وكشف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال، مشدداً على أن إعادة إعمار قطاع غزة حق أصيل للشعب الفلسطيني والتزام دولي لا يجوز إخضاعه لأي شروط تنتقص من حقوقه الوطنية.

وفي السياق، جددت لجنة فلسطين تأكيدها أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف أو المساومة أو الانتقاص، مشددة على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يظل مرهوناً بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية قد أدان في بيانه الختامي أمس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مجدداً دعمه المطلق لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها.