قمة أوروبية بريطانية لإعادة ضبط العلاقات بعد”بريكست”

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أنهما سيعقدان في الـ 22 من تموز المقبل، قمتهما المقبلة، لمناقشة إعادة ضبط العلاقات بينهما بعد عملية “بريكست ” التي تم بموجبها خروج بريطانيا من التكتل عام 2020.



ونقلت رويترز عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قوله في تدوينة عبر منصة “إكس” على هامش قمة مجموعة السبع G7 في مدينة إيفيان الفرنسية: إن التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ضروري للأمن الأوروبي المشترك، وتعزيز القدرة على الصمود، مشيراً إلى العمل بشكل وثيق لإنجاح القمة المقبلة بين الطرفين في الـ22 من تموز.



وتأجلت القمة التي ستُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل عدة مرات، حيث وصلت المحادثات بشأن برنامج تنقل الشباب الذي يسمح لمن هم دون سن الثلاثين بالعمل أو السفر أو الدراسة في أراضي كل منهما، إلى طريق مسدود في الأسابيع الأخيرة، ما أثار تكهنات بتأجيل القمة إلى الخريف.

ضغوط داخلية متزايدة

وفي ظل الجدل المتزايد حول جدوى “بريكست” والمطالبات المتصاعدة بإعادة الاستفتاء الذي أفضى لهذه العملية، يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطاً كبيرة وسط دعوات لمعالجة الأزمة المعيشية وتوضيح موقف لندن من العلاقات الأوروبية.



وتعهد ستارمر مؤخراً بأن تفي حكومته بوعدها بشأن إعادة ضبط العلاقات مع بروكسل وإعادة بريطانيا إلى قلب أوروبا، في حين اعتبرت رئيسة حملة “الأفضل لبريطانيا” المؤيدة للاتحاد الأوروبي ناعومي سميث أن على رئيس الوزراء المقبل أن يدرك أهمية الاتحاد الأوروبي ودعم إعادة الانضمام إليه.

ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، يطالب نصف البريطانيين بإجراء استفتاء ثانٍ حول مستقبل العلاقة مع أوروبا، مع تزايد الشعور بخيبة الأمل من مسار بريكست.



وترى نسبة كبيرة من البريطانيين، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة ” إبسوس” مؤخراً، أن مسار بريكست يسير أسوأ مما توقعوه خلال السنوات الخمس الماضية.

وبريكست هو اختصار لعبارة “British Exit”، أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت البريطانيون في الـ23 من حزيران 2016 بنسبة 52% لصالح الخروج لتبدأ بعدها مفاوضات طويلة بين لندن وبروكسل حول التجارة، والحدود، والهجرة، والقوانين لتخرج بعدها بريطانيا رسمياً من الاتحاد في الـ31 من كانون الثاني 2020، ثم دخلت مرحلة انتقالية انتهت في كانون الأول 2020.