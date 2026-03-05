ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي ويعيّن السيناتور مولين خلفاً لها

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إحدى المسؤولات الرئيسيات عن تنفيذ سياسات ترحيل المهاجرين، وتعيين السيناتور الجمهوري ماركواين مولين خلفاً لها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في منشور عبر منصته “تروث سوشال”: “إن مولين سيتسلم مهامه في الحادي والثلاثين من آذار الجاري”، واصفاً إياه بـ “المحارب” الذي سيعمل على تشديد الإجراءات الحدودية، فيما ستنتقل نويم لتشغل منصب “مبعوثة خاصة” لمبادرة أمنية في القارة الأمريكية أطلق عليها اسم “درع الأمريكيتين”.

وتأتي هذه الإقالة في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها واشنطن، حيث تواجه وزارة الأمن الداخلي إغلاقاً جزئياً نتيجة خلافات في الكونغرس حول تمويل الوزارة وسياسات الهجرة.

وكانت نويم قد تعرضت مؤخراً لانتقادات واسعة خلال جلسات استماع في الكونغرس، ولا سيما فيما يتعلق بملفات الهجرة وتساؤلات حول منح عقد عام بقيمة 220 مليون دولار، وهو ما اعتبره مراقبون السبب المباشر وراء الإطاحة بها في هذا التوقيت.

يُذكر أن تعيين مولين يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يتمتع الحزب الجمهوري بالأغلبية التي تضمن تمرير هذا الترشيح.