السعودية تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضٍ سورية وتؤكد دعمها لسيادتها

الرياض-سانا

أدانت وزارة الخارجية السعودية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مجددةً موقفها الداعم لسيادة ووحدة البلاد.

وأعربت الوزارة في بيان على منصة “إكس” اليوم الإثنين، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها التوغلات داخل الأراضي السورية، واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية.

وأضاف البيان: إن المملكة تعبر عن رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من ترويع للمدنيين الآمنين، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وشددت السعودية على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددةً دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بأضرار مادية وبنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة، ما أثار موجة ردود لدول عربية منددة ومؤكدة تضامنها مع سوريا.