الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وتؤكد أنها تقوض مساعي خفض التصعيد

الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، معتبرةً أنها تشكل تقويضاً للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وأعربت الوزارة، في بيان نشرته على منصة “إكس”، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، بأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية على البلاد، والتي كان آخرها فجر اليوم الأحد، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن استمرار هذه الاعتداءات، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، يشكل تقويضاً للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة، ويمثل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار.

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت، فجر اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية اخترقت الأجواء الكويتية.