تواصل الإدانات لحادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب

تواصلت اليوم الأحد، الإدانات لحادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض في فندق هيلتون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من كبار المسؤولين.

فقد أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حادثة إطلاق النار، معرباً عن ارتياحه لعدم وقوع إصابات.

وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة “إن سوسيال” التركية: “أدين محاولة الهجوم المسلح التي وقعت الليلة الماضية في واشنطن خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض”.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكار المملكة لإطلاق النار الذي استهدف حفلاً حضره ترامب، مؤكدةً رفضها لكل أشكال العنف.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المملكة عبّرت عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحادث.

وكانت عدة دول أدانت في وقت سابق اليوم الأحد، حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال الحفل، بحضور ترامب، وعدد من كبار المسؤولين.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، أُجلي ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي في فندق هيلتون، عقب سماع إطلاق نار أثار حالة من الفوضى والذعر، حيث اضطر مئات الضيوف للاحتماء تحت الطاولات، قبل أن يعلن جهاز الخدمة السرية لاحقاً أن الحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية للحفل، وأن مشتبهاً به أُوقف.