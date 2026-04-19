الكويت تدين استهداف قوة “اليونيفيل” بجنوب لبنان

الكويت-سانا

أدانت الكويت اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، جنوب البلاد، داعيةً إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في جنوب لبنان، مؤكدةً رفضها التام لاستهداف قوات حفظ السلام لما يشكّله من انتهاك للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وشددت الوزارة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء، مجددةً دعمها الكامل لجهود “اليونيفيل” في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، ومعبّرةً عن خالص تعازيها لفرنسا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أمس السبت مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين، إثر هجوم استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان.

وقال ماكرون: “إن كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية عن هذا الهجوم تقع على عاتق حزب الله”، مطالباً السلطات اللبنانية بإيقاف المسؤولين عن الهجوم، والاضطلاع بمسؤولياتها إلى جانب “اليونيفيل”.