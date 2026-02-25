الصين تأمل من واشنطن تبني وجهة نظر موضوعية بشأن تنفيذ الاتفاقية التجارية

بكين-سانا

أعربت الصين اليوم الأربعاء عن أملها في أن تتبنى الولايات المتحدة وجهة نظر موضوعية وعقلانية بشأن تنفيذ اتفاقية المرحلة الأولى الاقتصادية والتجارية بينهما.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان اليوم الأربعاء: إنه “إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض رسوم جمركية أو تدابير تقييدية أخرى بحق الصين فإن الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة”.

وأوضحت الوزارة الصينية، أنه منذ دخول اتفاقية المرحلة الأولى حيز التنفيذ في أوائل عام 2020، عملت الصين جاهدة لتنفيذها، ما جعلها تتخطى عوامل سلبية متعددة مثل جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد اللاحقة، فضلاً عن التراجع الاقتصادي العالمي.

وجددت الصين استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة للاستفادة الجيدة من آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بينهما والتركيز على المستقبل وتنفيذ النتائج الاقتصادية والتجارية القائمة المتفق عليها بشكل متبادل.

وجاء بيان وزارة التجارة الصينية رداً على تصريح الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير بأن الولايات المتحدة ستواصل المضي قدماً في تحقيقات “الفصل 301” بشأن امتثال الصين لاتفاقية المرحلة الأولى الاقتصادية والتجارية وأنها قد تفرض تدابير جمركية.

يذكر أن الصين والولايات المتحدة أجرتا منذ العام الماضي خمس جولات من المشاورات الاقتصادية والتجارية، ما حقق سلسلة من النتائج المهمة، وأدى للتوصل إلى توافقات متعددة بشأن تمديد فترة تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة والتجارة الزراعية والضوابط التصديرية وخفض قيود الاستثمار.