الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة يدعمان نمو الأرباح الصناعية في الصين

الصين الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة يدعمان نمو الأرباح الصناعية في الصين

بكين-سانا

أظهرت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 18.8 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 3.14 تريليونات يوان، مدفوعة بزيادة الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي ومواد الطاقة الجديدة.

وذكرت وكالة شينخوا أن صناعة الإلكترونيات سجلت نمواً في الأرباح بنسبة 103.9 بالمئة، بينما ارتفعت أرباح قطاع المعادن غير الحديدية بنسبة 117.1 بالمئة، بدعم من الطلب المتزايد على النحاس والألمنيوم.

كما ارتفعت أرباح قطاع التصنيع عالي التقنية بنسبة 44.7 بالمئة، مع استمرار انخفاض تكاليف التشغيل وتحسن هامش الأرباح.

وأكدت الهيئة أن الصين ستواصل تنفيذ سياسات داعمة لتعزيز الطلب المحلي، وتحفيز الابتكار، ودفع التنمية الصناعية عالية الجودة.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مؤخراً، أن إيرادات قطاع البرمجيات في البلاد ارتفعت بنسبة 10.9 بالمئة على أساس سنوي من كانون الثاني إلى نيسان من عام 2026، لتصل إلى نحو 4.67 تريليونات يوان.

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