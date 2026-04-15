دول عدة تندد باستهداف قوات “اليونيفيل” في لبنان وتدعو لوقف الأعمال العدائية

لندن-سانا

أدانت 10 دول، استهداف جنود حفظ السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، داعية إلى وقف فوري للأعمال العدائية المستمرة على الأراضي اللبنانية.

ووفقاً لوكالة رويترز عبرت أستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا وإندونيسيا واليابان والأردن وسيراليون وسويسرا وبريطانيا، في بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المتسارع للوضع الإنساني وتفاقم أزمة النزوح في لبنان نتيجة التصعيد العسكري.

وتتمركز قوة “اليونيفيل” التي تضم حوالي 8200 جندي من 47 دولة، في جنوب لبنان، حيث تدور منذ الثاني من آذار الماضي اشتباكات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في امتداد للحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في الـ 28 من شباط الماضي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الصارخة للقوانين الدولية والإرادة الأممية، حيث صعد خلال الأشهر الماضية من استهدافاته المتعمدة لمواقع ودوريات القوة الدولية في جنوب لبنان عبر إطلاق النار والقصف المباشر، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات في صفوف العناصر الدوليين، كان أبرزها الاعتداء الذي وقع في التاسع والعشرين من آذار الماضي، وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود إندونيسيين، وإصابة آخرين.