مقتل شخص وإصابة 13 آخرين جراء اصطدام طائرة بمبنى في بكين

بكين-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون بجروح، اليوم السبت، جراء اصطدام طائرة خفيفة بأطول مبنى في العاصمة الصينية بكين.

وقالت حكومة منطقة تشاويانغ في بيان نقلته رويترز: إن “طائرة رياضية خفيفة بمحرك واحد ومقعدين اصطدمت بمبنى شاهق أثناء تحليقها بالقرب من الطريق الدائري الثالث الشرقي في تشاويانغ”، مضيفة: إن الطيار لقي حتفه في حين تسبب الحادث بوقع 13 إصابة، إضافة إلى أضرار بواجهة المبنى.

ويقع المبنى، الذي يبلغ ارتفاعه 528 متراً ويُعرف باسم “سيتيك تاور” أو “تشاينا زون”، في حي الأعمال المركزي ببكين.

وكان آخر حادث طائرة في بكين وقع في عام 2022، عندما تحطمت مروحية سياحية خلال رحلة بين منطقتي تشانغبينغ وفانغشان، ما أسفر عن مقتل الطيارين اللذين كانا على متنها.