أمير قطر ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين أكدا خلال اللقاء ضرورة العمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار السياسي والمسار الدبلوماسي بوصفه الطريق الأمثل لاحتواء الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط وتداعياتها على الطاقة وسلاسل الإمداد، وصون أمن الطاقة في المنطقة.

واستعرض الجانبان أيضاً علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما في الاقتصاد والطاقة.

وتشهد دول الخليج العربي اعتداءات إيرانية يومية بالمسيّرات والصواريخ منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.