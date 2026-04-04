أمير قطر ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين أكدا خلال اللقاء ضرورة العمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار السياسي والمسار الدبلوماسي بوصفه الطريق الأمثل لاحتواء الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط وتداعياتها على الطاقة وسلاسل الإمداد، وصون أمن الطاقة في المنطقة.

واستعرض الجانبان أيضاً علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما في الاقتصاد والطاقة.

وتشهد دول الخليج العربي اعتداءات إيرانية يومية بالمسيّرات والصواريخ منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور غوتيريش
اختتام فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026 في الرياض
إسرائيل تمضي في إقرار “قانون إعدام الأسرى” رغم انتهاكه للقوانين الدولية
الخارجية الصينية: نعارض فرض واشنطن تعريفات جمركية تعرقل الصناعات الصينية
ألمانيا تخفض توقعات نموها الاقتصادي لعام 2026 إلى واحد بالمئة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك