خمسة قتلى في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات الجنوب اللبناني منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، عبر عشرات الغارات والقصف المدفعي، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، ودمار واسع في الممتلكات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شاباً قُتل صباح اليوم في غارة على النبطية الفوقا، فيما قضى آخر في غارة منتصف الليل على صير الغربية، إضافة إلى مقتل اثنين في غارة استهدفت بلدة شوكين في قضاء النبطية.

وفي البازورية، أدت تسع غارات متتالية حتى الخامسة فجراً إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، بينما تتواصل أعمال البحث عن مفقودين، وسط أضرار جسيمة لحقت بالمنازل، ولا سيما مبنى المدرسة الرسمية.

كما طال القصف المدفعي بلدات الحنية والقليلة والمنصوري وبيوت السياد في قضاء صور، في حين تعرضت بلدة زبقين لقصف مدفعي وفوسفوري، كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت غارة إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا أمس الأحد، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، وذلك في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي رداً على هجمات شنتها ميليشيا “حزب الله”.