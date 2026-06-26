البيت الأبيض يتجه لإغلاق باب اللجوء نهائياً بعد قرار قضائي يمهّد لترحيل مئات الآلاف

واشنطن-سانا



أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تتجه نحو الإغلاق النهائي لملف قبول طالبي اللجوء، في خطوة تهدف إلى وقف استقبال الأجانب الساعين للحصول على الحماية داخل الأراضي الأمريكية.



ونقلت شبكة “بي بي اس” الإخبارية الأمريكية عن ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، إن الإدارة تعمل على إنهاء نظام اللجوء بصيغته الحالية، عبر تشديد سياسات الهجرة وتعزيز الرقابة على الحدود.

حكم قضائي مثير للجدل

وأثار حكم المحكمة العليا الأمريكية، أمس الخميس، جدلاً واسعاً بعد أن منح إدارة الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) المخصص للاجئين.



ووصفت أستاذة القانون في جامعة كولومبيا إلورا موخيرجي القرار بأنه “صفعة في وجه المهاجرين الذين اتبعوا القانون”، محذّرة من تداعياته الإنسانية.



ووفقاً لمحللين ووسائل إعلام أمريكية، قد يفتح القرار الباب أمام ترحيل آلاف اللاجئين ويمتد أثره إلى ما يقرب من 1.3 مليون شخص من 17 دولة كانوا يتمتعون بالحماية المؤقتة.

ترحيل محتمل

ويعد القرار جزءاً من توجه أوسع تتبناه إدارة ترامب في ملف الهجرة، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن جعل تشديد القيود على المهاجرين وترحيل أعداد كبيرة منهم أحد أبرز محاور حملاته الانتخابية وسياساته الداخلية.

ورغم أن برنامج الحماية المؤقتة لا يمنح حق الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية الأمريكية، فإنه يوفر مجموعة من الامتيازات الأساسية، أبرزها الحماية من الترحيل أو الاحتجاز بسبب الوضع القانوني للهجرة، إضافة إلى إمكانية الحصول على تصريح عمل رسمي يسمح للمستفيدين بالعمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة.



كما يتيح البرنامج إمكانية طلب تصريح سفر مسبق للسفر خارج البلاد والعودة إليها وفق شروط محددة.



وقد استفاد من هذا البرنامج على مدى سنوات أكثر من 1.3 مليون شخص من جنسيات مختلفة، لكن إنهاء البرنامج أثار مخاوف إنسانية واسعة وانتقادات من منظمات حقوقية معنية بشؤون اللاجئين.











