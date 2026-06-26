إعلان حالة الطوارئ في القرم بعد هجمات أوكرانية

dd05b58b 4219 4ec8 a40a 8d415ab9c8c7 v3 thumbnail إعلان حالة الطوارئ في القرم بعد هجمات أوكرانية

‏ ‏موسكو-سانا‏
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أعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم اليوم الجمعة حالة طوارئ ‏إقليمية، إثر ضربات أوكرانية أدت مؤخراً إلى نقص كبير في الوقود وانقطاع ‏التيار الكهربائي.‏
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ونقلت “فرانس برس” عن حاكم القرم سيرغي أكسيونوف قوله: “إن ‌إعلان الطوارئ يتيح تسريع معالجة المشكلات التي تواجه القطاعات ‏الحيوية، ويوفر موارد إضافية، وقد يسمح أيضاً بفرض قيود على السكان إذا ‏لزم الأمر”.‏
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وكان أكسيونوف أعلن أمس الخميس بدء تقنين الكهرباء في أنحاء القرم ‏بسبب الأضرار الناتجة عن القصف الأوكراني، بينما أوقفت السلطات المحلية ‏في القرم يوم الأحد الماضي بيع الوقود للأفراد نتيجة النقص المتفاقم.‏
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ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية الأسبوع المنصرم، مرحلة جديدة من ‏التصعيد المتبادل، مع تكثيف أوكرانيا ‏هجماتها بالطائرات المسيّرة ضد ‏منشآت الطاقة والبنية التحتية داخل الأراضي الروسية، ‏في وقت أعلنت فيه ‏موسكو تحقيق تقدم ميداني جديد في دونيتسك.‏
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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن ‏قوات بلاده قصفت مصفاة نفط في موسكو باستخدام أسلحة بعيدة المدى، ‏معتبراً أن العملية تأتي ‏رداً على الهجمات الروسية واستمرار الحرب.‏
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من جهتها، أكدت السلطات الروسية تعرض منشأة في مصفاة نفط تابعة ‏لشركة “غازبروم ‏نفط” في موسكو لأضرار، جراء هجوم بطائرات مسيّرة، ‏مشيرةً إلى عدم وقوع إصابات.‏

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