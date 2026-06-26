موسكو-سانا
أعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم اليوم الجمعة حالة طوارئ إقليمية، إثر ضربات أوكرانية أدت مؤخراً إلى نقص كبير في الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.
ونقلت “فرانس برس” عن حاكم القرم سيرغي أكسيونوف قوله: “إن إعلان الطوارئ يتيح تسريع معالجة المشكلات التي تواجه القطاعات الحيوية، ويوفر موارد إضافية، وقد يسمح أيضاً بفرض قيود على السكان إذا لزم الأمر”.
وكان أكسيونوف أعلن أمس الخميس بدء تقنين الكهرباء في أنحاء القرم بسبب الأضرار الناتجة عن القصف الأوكراني، بينما أوقفت السلطات المحلية في القرم يوم الأحد الماضي بيع الوقود للأفراد نتيجة النقص المتفاقم.
ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية الأسبوع المنصرم، مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل، مع تكثيف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية داخل الأراضي الروسية، في وقت أعلنت فيه موسكو تحقيق تقدم ميداني جديد في دونيتسك.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن قوات بلاده قصفت مصفاة نفط في موسكو باستخدام أسلحة بعيدة المدى، معتبراً أن العملية تأتي رداً على الهجمات الروسية واستمرار الحرب.
من جهتها، أكدت السلطات الروسية تعرض منشأة في مصفاة نفط تابعة لشركة “غازبروم نفط” في موسكو لأضرار، جراء هجوم بطائرات مسيّرة، مشيرةً إلى عدم وقوع إصابات.
إعلان حالة الطوارئ في القرم بعد هجمات أوكرانية
موسكو-سانا